اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. ارتفاع بلطي المزارع بين 22_26 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. ارتفاع بلطي المزارع بين 22_26 جنيها للكيلو سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء 20-4-2021، استقرارا لجميع الأصناف مع ازتفاع أسعار البلطي المزارع، وفقا  للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة
 
وارتفعت  أسعار البلطي المزارع "1"، لتتراوح بين 22_26 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين  19-21 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،  فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو. 
 
 
واستقرت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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