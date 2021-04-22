‎دراسة بريطانية: تناول الحوامل فيتامين ج يحمى حديثى الولادة من فقدان الذاكرة

ندى سليم

كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كامبريدج عن وجود صلة مباشرة بين انخفاض الأكسجين فى الرحم وضعف وظيفة الذاكرة لدى حديثى الولادة، كما وجد أن المكملات المضادة للأكسدة أثناء الحمل قد تحمى الجنين من تلك المضاعفات، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.



وقال الباحثون إن نقص الأكسجين فى الرحم، المعروف باسم نقص الأكسجة الجنينى المزمن، أحد أكثر المضاعفات شيوعًا فى الحمل، والذى يمكن تشخيصه عندما يُظهر الفحص الروتينى بالموجات فوق الصوتية، الذى يوضح أن الطفل لا ينمو بشكل صحيح وينجم عن عدد من الحالات بما فى ذلك تسمم الحمل، أو عدوى المشيمة أو سكرى الحمل أو سمنة الأم.

وتظهر نتائج الدراسة أن نقص الأكسجة الجنيني المزمن يؤدي إلى انخفاض كثافة الأوعية الدموية وانخفاض عدد الخلايا العصبية ووصلاتها في أجزاء من دماغ الجنين، لذا فعندما يصل المولود إلى سن الرشد، تقل قدرته على تكوين ذكريات دائمة، ويصبح معرض للإصابة بشيخوخة الدماغ.

وتوصل الباحثون إلى أن فيتامين ج، وهو مضاد للأكسدة ثبتت فاعليته لدى النساء الحوامل المصابات بنقص الأكسجة الجنينى المزمن، حيث يحمى صحة الدماغ المستقبلية للجنين.

وأكدت الدراسة أن حماية صحة دماغ الجنين من خلال علاج بسيط يمكن أن يعطى للأم أثناء الحمل، حيث استخدم الباحثون فيتامين سى لأنه مضاد للأكسدة، بعد أن تبين أن الجرعات العالية فقط كانت فعالة لعلاج نقص الأكسجة الجنيني المزمن عند الأمهات.

ووجدت الدراسة أن تناول فيتامين ج طوال فترة الحمل أدى التى تعزيز مهمة الذاكرة خاصة فى منطقة الحصين وهى المنطقة المرتبطة بتكوين الذكريات.