يا سيدى يا رسول الله.. ابتهال بصوت طه عبد الوهاب خبير المقامات الموسيقية.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

يقدم "اليوم السابع"، ابتهال "يا سيدى يا رسول الله لغة الكلام"، بصوت الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الموسيقية والأصوات والمحكم الدولى.

يذكر أن الدكتور طه محمد عبد الوهاب من مواليد 1961 قرية محلة مرحوم بمحافظة الغربية، وحفظت القرآن الكريم فى السابعة من عمره بكتاب القرية على يد الشيخين محمد حرقان، وحافظ جوهر، والشيخ محمد حرقان، هو معلم الشيخ الحصرى، وتعلم علم المقامات على يد نقيب الموسيقيين حلمى أمين، ثم تعلم التوزيعات الموسيقية على يد المايسترو سارى دويدار، كما تعلم العزف على الآلات الموسيقية وقراءة وكتابة النوتة الموسيقية، وحصل على المركز الأول فى مستوى الجمهورية فى الإنشاد الدينى لعدة أعوام.

كما يحسب له اكتشاف مقام جديد اسمه الشادى، أثبت من خلاله أن القاعدة التى بنيت عليها الموسيقى مأخوذة من القرآن الكريم، وهو مقام جديد وليس موجود فى الموسيقى، يعتمد على أسلوب الأمر برقة وحب وليس أمر بعنف.

كما شارك فى العديد من المسابقات فى مصر والوطن العربي، وأهم الدورات هى دورة اليمن، لأنها كانت للمتخصصين فى علم المقامات، وكثيرا ما يتم استقباله بشكل رسمى فى عدد من الدول العربية، كما تم تكريمه من اليمن والمملكة العربية السعودية فى جامعة القرآن الكريم فى المدينة المنورة، لتميزه وأنفراده بأسلوب جديد خاص فى تعليم المقامات الصوتية التى تخدم القرآن الكريم، كما شارك مؤخرا فى مسابقة بورسعيد الدولية ومسابقة مداح الرسول العالمية التى تنظمها إحدى القنوات العربية.

وكلمات ابتهال يا سيدى يا رسول الله للشيخ النقشبندى: "لغة الكلام كما رأيت على فمى، خجلى ولولا الحب لم تتكلم، يا مظهر التوحيد حسبى أننى أحد الشداة الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، رهبا لدى هذا الجلال الأعظم، إن الذى سواك فى قرآنه، وفاك وصفا بالثناء الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه".