اليوم السابع
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وكالة "موديز": انخفاض احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام إلى مليار دولار

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 ص
وكالة "موديز": انخفاض احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام إلى مليار دولار وكالة موديز
(وكالات)

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 أعلنت  وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي.

وحذرت "موديز" في مذكرة أرسلت بالبريد الإلكتروني من أن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.

وقالت "موديز" في المذكرة: "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".

وأضافت: "فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل".

وأشارت إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.

 

 

 


لبنان

البنك المركزي

احتياطات

اقتصاد

موديز

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