قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التى توفر التمويل للمجلس العسكرى الحاكم فى ميانمار، وأكد الوزير الأمريكى -فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، استمرار دعم شعب ميانمار فى مساعيه لرفض الانقلاب، ودعا النظام العسكرى لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق ميانمار صوب الديمقراطية.
وحسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة فى ميانمار، فى أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكرى الذى وقع هناك، وأكدت أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.
وذكر البيان أن الوزارة فرضت عقوبات على "شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ"، مشيرا إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش فى ميانمار.
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