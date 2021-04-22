وحسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة فى ميانمار، فى أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكرى الذى وقع هناك، وأكدت أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.

وذكر البيان أن الوزارة فرضت عقوبات على "شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ"، مشيرا إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش فى ميانمار.