وحذرت فيزوتي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن نظام الرعاية الصحية في بلادها معرض للخطر خاصة في المنطقة الحضرية المحيطة بالعاصمة بوينس آيرس وهو ما أجبر الحكومة على تقييد الحركة وتعليق الأنشطة الداخلية.



وأوضحت "سكاي نيوز" أن هذهالتصريحات تأتي في الوقت الذي تقترب فيه حالات الوفاة من 60 ألف شخص وسط موجة ثانية حادة أجبرت البلاد على إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الأرجنتين يبلغ حوالي 2.7 مليون حالة.