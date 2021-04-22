مدير الصحة العالمية يؤكد تهديد كورونا لـ مليار و362 مليون شخص حول العالم

كتب محمد شعلان

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من خطورة إصابة مليار و362 مليون شخص آخرين بعدوى فيروس كورونا، وأنهم فى خطر متزايد للإصابة بالوباء، وغرد جيبريسوس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " قبل الوباء كان ما يقدر بنحو 690 مليون شخص يعانون من سوء التغذية و672 مليون بالغ يعانون من السمنة".



مدير الصحة العالمية على تويتر

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن كلتا المجموعتين السابق ذكرهم أصبحوا في خطر متزايد للإصابة بـ COVID19، متابعا: "تعد إزالة جميع الحواجز التي تحول دون اتباع نظام غذائي آمن ومغذي أمرًا بالغ الأهمية لتحويل النظم الغذائية لتصبح صحية ومنصفة ومستدامة".

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة تشعرنا بالخطر ولكن حالات الوفاة تعتبر مأساة لكل أسرة ومجتمع بل وأمة بأكملها.

وغرد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تم تسجيل أكثر من 5.2 مليون حالة إصابة جديدة بـCOVID19 الأسبوع الماضى، وبلغ إجمالى الوفيات الآن أكثر من 3 ملايين. يمكن للأعداد الكبيرة أن تجعلنا نشعر بالخطر، لكن كل حالة وفاة هي مأساة لأسرة ومجتمع وأمة".

وأوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه حال تطبيقنا الأدوات التي لدينا، بشكل متسق ومنصف، يمكننا السيطرة على هذا الوباء العالمي.

وقبل ذلك، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس "كورونا" المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.