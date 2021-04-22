محافظ بورسعيد: تلقينا 130 طلبا لتخريد السيارات حتى الآن

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، خلال متابعته آخر تطورات منظومة "تخريد السيارات"، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة.

وأكد على أن المحافظة ترسل ممثلين أسبوعيًا إلى الجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.