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محافظ بورسعيد: تلقينا 130 طلبا لتخريد السيارات حتى الآن

الخميس، 22 أبريل 2021 02:53 م
محافظ بورسعيد: تلقينا 130 طلبا لتخريد السيارات حتى الآن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن أنه تم تقديم 130 طلب من المواطنين حتى الأن لتخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، منهم 60 طلب تحت التنفيذ. 
 
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، خلال متابعته آخر تطورات منظومة "تخريد السيارات"، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة. 
 
وأكد على أن المحافظة ترسل ممثلين أسبوعيًا إلى الجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.

 


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