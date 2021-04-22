محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء طريق يخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس، موقع إنشاء طريق يربط بين مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه وسط المدينة، وصولاً لمنطقة الشيخ صبيح بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالبدء في إنشاء الطريق بطول 1500 متر لربط موقع المشروع بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بالخارجة وإستغلال المنطقة المجاورة في إقامة منطقة خدمات لرواد الحديقة.

وأشار الزملوط، إلي أن أعمال التطوير تشمل إنشاء قاعة مناسبات وحمام سباحة وملاعب رياضية ومسطحات خضراء