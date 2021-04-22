محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 80 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بقرية المحرص

وقال المحافظ إن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع مجالات الحياة، وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تغيير حياة المواطنين بشكل كامل للوصول لحياة كريمة تليق بهم، كمبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث سيجري تطوير 192 قرية بخمسة مراكز منها قري مركز ملوي.

وأكد محافظ المنيا ، أنه لولا الجهود التنموية المخلصة التي تقوم بها القيادة السياسية في جميع أرجاء الوطن ، وما يتبعها من تحقيق للأمن والأمان والاستقرار ، لما تحقق كل تلك الإنجازات التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد ، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا في خدمة المواطنين، وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ومتمنيا لأهالينا الكرام المستحقين للوحدات الاستقرار والسعادة.

كما ناشد المحافظ، الحضور بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

من جانبه قال رئيس مدينة ملوي، إنه تم إنشاء 4 عمارات، بواقع 20 شقة لكل عمارة، بإجمالي 80 شقة، مشيراً الى أن السيد المحافظ كان قد وجه بإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية، والمياه والصرف الصحي، وترقيم جميع العمارات والشقق، وإنهاء كافة الإجراءات واللجان والدراسات، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.