اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" ويشدد على زيادة معدلات التنفيذ

الخميس، 22 أبريل 2021 11:03 ص
محافظ المنيا يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" ويشدد على زيادة معدلات التنفيذ جانب من الاجتماع
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على متابعته الدقيقة واليومية للموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً علي سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، ولافتاً إلي أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
 
استعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، لافتاً إلي أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
 
وشدد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تراخي، أو تهاون وتقصير في سرعة المتابعة والإنجاز لكافة المشروعات الجارية حسب جداولها الزمنية، إلى جانب العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشيداً بالجهد المبذول من هيئتي مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
 
واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبي لبوابة حياة كريمة والتي وجهت وزارة التنمية المحلية بإطلاقها فى كافة المحافظات فى إطار دعم الوزارة للتحول الرقمى من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والجودة التى تسعى لها الوزارة خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لما تضمنه من ضخامة مشروعات ستغير وجه الحياة بالريف المصرى
وتتضمن البوابة جزء خاص بالمسئول لمتابعة المشروعات وجزء خاص بالمواطن للمشاركة وتلقى كافة المعلومات بشكل علمى دقيق.
 
وفي نهاية الاجتماع ناقش محافظ المنيا موقف مبادرة "سكن كريم"، موجهاً الوحدات المحلية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئول مبادرة حياة كريمة بالمنيا، وكافة الجهات الشريكة والمعنية، للتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها، لإعداد بيان متكامل بكافة الأسر المستحقة والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير المقررة، وذلك للخروج بنتائج دقيقة ومحددة تكفل وصول الدعم للأسر المستحقة.
 
 

 


المنيا

محافظ المنيا

اخبار مصر

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تصل رمادي إدفو بأسوان وبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 ص

"حياة كريمة" لكل المصريين.. تعرف على أهداف المبادرة لتطوير القرى المصرية

الخميس، 22 أبريل 2021 05:30 ص

"حياة كريمة" أيقونة تستهدف تغيير حياة المواطنين فى القرى المصرية.. برلمانيون: المبادرة تستهدف حوالى 75% من سكان مصر وتحولت لفكرة هتعيش وتكمل.. والمساهمة فى بناء الوطن وخلق جيل مثقف وقادر على البناء أهم أهدافها

الخميس، 22 أبريل 2021 03:00 ص

حياة كريمة يهدى محل منظفات وبضاعة للسيدة صابرين وسط تصفيق من الأهالى لمساعدتها على كسب الرزق.. جيرانها: ظروفها على قدها وتربى يتامى.. وصابرين: أعمل منذ وفاة زوجى وبعت عفش بيتى من أجل علاج والدتى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة