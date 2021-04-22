محافظ المنيا يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" ويشدد على زيادة معدلات التنفيذ

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على متابعته الدقيقة واليومية للموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً علي سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، ولافتاً إلي أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

استعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، لافتاً إلي أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وشدد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تراخي، أو تهاون وتقصير في سرعة المتابعة والإنجاز لكافة المشروعات الجارية حسب جداولها الزمنية، إلى جانب العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشيداً بالجهد المبذول من هيئتي مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبي لبوابة حياة كريمة والتي وجهت وزارة التنمية المحلية بإطلاقها فى كافة المحافظات فى إطار دعم الوزارة للتحول الرقمى من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والجودة التى تسعى لها الوزارة خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لما تضمنه من ضخامة مشروعات ستغير وجه الحياة بالريف المصرى

وتتضمن البوابة جزء خاص بالمسئول لمتابعة المشروعات وجزء خاص بالمواطن للمشاركة وتلقى كافة المعلومات بشكل علمى دقيق.