محافظ القليوبية يتابع المشروعات وأعمال النظافة والاشغالات والتعديات بـ3 مدن

القليوبية – إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال استكمال تشجير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال تشجير الجزيرة الوسطي عند دوران منطقة أخر الفلل حيث تم زراعتها بالنجيلة ونخيل السيكس والأكاليفا الحمراء والتي أضفت علي الشارع مظهرا جماليا يأتي ذلك في إطار مشروع المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها والشوارع المؤدية إليه بتكلفة 38 مليون جنيه.

وخلال الجولة وجه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وجهاز التنسيق الحضري لتذليل اي عقبات تعترض دفع الأعمال لتسليم المشروع بأقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع توشيبا العربي، وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، والتي تم الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الرفع المساحي وفصل الحد لمدرسة الزهويين بمركز شبين القناطر نتيجة تعدى أحد المواطنين علي مساحة تقرب من 150 متر حيث كلف المحافظ لجنة من قبل مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحي للمدرسة بالكامل، حيث تم ضم المساحة المتعدي عليها لإنشاء فناء بسور للمدرسة والتي تم انشائها ضمن مبادرة مبادرة حياة كريمة، وحفاظا على أصول الدولة من أراضى فقد تم تكليف مديرية المساحة بالقليوبية بفصل الحد بين حدود مدرسة الزهويين بشبين القناطر والجار المتعدى على ملكية الدولة حيث تبين عدم تمكين هيئة الأبنية التعليمية من استكمال السور لقطعة الأرض الجارى إنشاء مدرسة عليها طبقا لقرار التخصيص الصادر فى هذا الشأن.

وأسفر فصل الحد عن زيادة المساحة للمدرسة وتم التوجيه للمهندسة هالة شندى مدير عام لهيئة الأبنية بضرورة سرعة ضمها للمدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تفقد المحافظ، منطقة مزلقان السكة الحديد بمدينة شبين القناطر لمتابعة الإجراءات التى اتخذها مجلس المدينة من القيام بعدة حملات لرفع الاشغالات بالمنطقة، حيث شدد المحافظ على ضرورة التواجد الليلي المكثف من إدارات مجلس مدينة شبين القناطر وشرطة المرافق والاشغالات وقوة أمنية من مركز الشرطة لمنع تواجد الباعة بمنطقة السكة الحديد.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة السكة الحديد لتوفير شرطة السكة الحديد لمنع تواجد الباعة على شريط السكة الحديد فى خطوة هامة لمنع ظاهرة سوق الأحد الأسبوعي والذى يقام على شريط السكة الحديد حيث تم نقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية ومنع تلك المظاهر العشوائية.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء مبني ديوان عام مجلس مدينة شبين القناطر علي مساحة 1320 متر ومخطط لاقامة 4 طوابق + الارضي بتكلفة تصل الي 27 مليون جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة بند تدعيم الوحدات المحلية.

حيث اطلع المحافظ، علي الرسومات الهندسية للمشروع ووجه بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والمتابعة الجيدة من قبل الادارة الهندسية وهيئة الابنية التعليمية.

وتابع المحافظ، جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها الي مدفن العبور وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة.

وقد كلف المحافظ، رئيس حى شرق شبرا الخيمة بعمل حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع 15 مايو وترعة الشابوري والتى شملت ازهالة كشك مخالف أقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمة.