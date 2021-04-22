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محافظ القاهرة يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى نصر العاشر من رمضان

الخميس، 22 أبريل 2021 10:56 ص
محافظ القاهرة يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى نصر العاشر من رمضان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان وهذا نصها: "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم باسمي واسم ابناء محافظة القاهرة وقيادتها التنفيذية باسمى واصدق ايات التهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان ، ويشرفني ان ابعث لسيادتكم بأخلص التهاني لهذا اليوم مبعث الفخر والاعتزاز، والذي يمثل رمزا تاريخيا من رموز الوطنية والبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة الدرع والحصن للوطن الغالي، داعيا الله عز وجل ان يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر مرفوعة الهامات وان يتحقق لشعبها الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".
 
كما بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

العاشر من رمضان

10 رمضان

نصر اكتوبر

القاهرة

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