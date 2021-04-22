محافظ القاهرة: تعويض 5883 أسرة بمسار توسعة الدائرى بـ250 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن إجمالى التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى بلغ حتى الآن 250 مليون جنيه، موزعة على مناطق وأحياء: "السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام".

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العدد الإجمالى للعقارات التى تم تعويض أصحابها فى هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658، إلى جانب الأسر التى تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالى 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضى الفضاء، والمنشآت الأخرى، التى تم حصرها بكل دقة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة 137 عقارا فى حى البساتين والواقعة فى مسار توسعة الطريق الدائرى، لافتا إلى استمرار استلام العقارات وكافة المنشآت الأخرى تباعا وتعويض أصحابها، لخدمة هذا المشروع القومى الكبير الذى يخدم جميع المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم حصر المواطنين على أرض الواقع وتحديد المستحقين للتعويضات، كما تم حصر الغرف بكل عقار، لافتا إلى أن الأهالى أبدوا تفهمهم لأهمية المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى؛ من أجل استيعاب الحركة المرورية المتزايدة على الطريق، وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشى مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة.