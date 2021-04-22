محافظ الإسكندرية: جارى رصف 9 شوارع بالعجمى بتكلفة 7 ملايين جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجارى، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم الخميس، أنه جارى العمل على رصف 9 شوارع بنطاق حى العجمى بتكلفة تقدر بـ7 مليون جنيه وهى: "شارع معهد العلوم الإدارية، وشارع مستشفى فاروق، و شارع مسجد نصر العرب، واستكمال شارع البستان، وشارع إبراهيم عثمان، و شارع اللوادر، وشارع المرور، وشارع قباء وتفرعاته، و شارع لوروا"، والتى من المقرر الانتهاء منها وفقا للخطة الاستثمارية فى 30 يونيو 2020.

ووجه الشريف على ضرورة تنفيذ كل أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، مشددا على لتسهيل الأعمال وإنجازها فى أسرع وقت ممكن.