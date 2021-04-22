اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس النواب الأمريكى يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن العاصمة الولاية رقم 51

الخميس، 22 أبريل 2021 09:37 م
مجلس النواب الأمريكى يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن العاصمة الولاية رقم 51 واشنطن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لجعل العاصمة واشنطن الولاية رقم 51، والقانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة الولاية رقم 51، على الرغم من أن الإجراء من المرجح أن يفشل في مجلس الشيوخ المنقسم، بحسب "سى بى اس نيوز".

وتم تمرير التشريع على أسس حزبية بأغلبية 216 صوتا مقابل 208، مع عدم تصويت الجمهوريين لصالحه، وتحققت أحلام الديمقراطيين في تحويل العاصمة واشنطن دي سي إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد سيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأول مرة منذ عقد كامل.

225500
 

ونجح مجلس النواب في يونيو 2020 فى تمرير مشروع قانون يسمح بقبول ولاية جديدة تسمى "واشنطن دوجلاس كومنولث" على أن تضم جميع أراضي المقاطعة الحالية باستثناء المباني الفيدرالية والآثار، وأن يمثلها اثنان في مجلس الشيوخ، وعضو واحد في مجلس النواب، غير أن المشروع لم يمر في مجلس الشيوخ الذي سيطر عليه الجمهوريون.

وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي بوضع فريد في الولايات المتحدة، فهي لا تنتمي إلى ولاية واحدة، بل تضم أجزاء من ولايتي فرجينيا وماريلاند، كما أنها تقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية مباشرة ولا تتبع أيا من الولايات، ورغم أن لها رئيس بلدية ومجلسا بلديا، إلا أن الكونجرس له السلطة العليا على المدينة، ويمكنه إلغاء القوانين المحلية.


واشنطن

النواب الأمريكى

الكونجرس

ولاية واشنطن

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة