اليوم السابع
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كردستان العراق ينفي "تهريب" لقاح فايزر إلى إيران

الخميس، 22 أبريل 2021 09:00 ص
كردستان العراق ينفي "تهريب" لقاح فايزر إلى إيران لقاح كورونا
(وكالات)

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نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "تهريب" لقاح فايزر من الإقليم إلى إيران.

وذكرت في بيان صحفي: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهريب صندوق من لقاح فايزر إلى إحدى الدول".

وأضافت، أن "الفيديو منشور تحت شعار قناة BBC ومنسوب لنا باستخدام ختم مزور، وهو مركب وليس له أي علاقة بكردستان".

وأشارت إلى أن "فريقا من المستشارين المنتسبين إلى وزارتنا باشر بالتحقيقات الأولية بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وممثل عن شركة (فايزر)، حيث تبين أن الفيديو لا أساس له من الصحة".

وأكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، الاستمرار بالتحقيقات والمتابعة للوصول إلى المصدر المسبب لهذه الفوضى، وسنعلم الرأي العام بالمستجدات والنتائج اللاحقة.

 


العراق

كردستان العراق

بغداد

لقاح

فيروس كورونا

وباء كورونا

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