اليوم السابع
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ضبط 58973 عبوة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص فى طنطا

الخميس، 22 أبريل 2021 06:30 م
ضبط 58973 عبوة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص فى طنطا أدوية -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة للتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من ضبط 58973 عبوة أدوية داخل مخزن أدوية بدون ترخيص بطنطا، وكانت معلومات قد وردت للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بوجود مخزن غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا، حيث تم التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ومديرية التموين بالغربية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بكميات 58973 عبوة أدوية مختلفة الأشكال وكمية من العبوات الفارغة من الاستيكرات المعدة للصق على العبوات الفارغة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

صحة الغربية

تموين الغربية

مخزن أدوية

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