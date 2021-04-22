ضبط 48 قضية تموينية بينها مصنع عصير بداخله 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وتم ضبط 48 قضية تموينية.

وتم ضبط صاحب مصنع لتعبئة العصير البودرة بالمنطقة الصناعية دائرة قسم سوهاج الجديدة، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير في عملية التصنيع، وتم ضبط طنا و"950 " كيلوجرام مسحوق عصير تمر هندي، تفاح، مانجو، خوخ،وطنا و500 كيلوجرام سكر "950" كيلو جرام مكسبات طعم، و"5" خلاطة لخلط العصير، وماكينة لحام أكياس، و"1000" ستيكر بإجمالي وزن حوالي "5" أطنان مضبوطات.

وضبط مدير مسئول مخبز بناحية دائرة مركز سوهاج، ويقيم مركز سوهاج لتصرفه " 100 " كيلو جرام دقيق من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط "7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 5 " قضايا التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد تشغيل المخبز، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.