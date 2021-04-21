أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-4-2021 فى البنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفضت جميع أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ماعادا الدولار شهد استقرارا ملحوظا، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الثلاثاء، حيث استقر سعر الدولار، بينما انخفض سعر اليورو لـ 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.81 جنيه للشراء، 22.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.