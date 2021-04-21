سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 21-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.84 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفضت جميع أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ماعادا الدولار شهد استقرارا ملحوظا، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الثلاثاء، حيث استقر سعر الدولار، بينما انخفض سعر اليورو لـ 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.84 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه.

18.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.97 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.77 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة

18.78 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.76 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.76 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.