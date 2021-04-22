جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، اليوم، الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) حيث جرى استعراض الوضع في منطقة الجنوب وعمل القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبنانى.

وأشار عون إلى ضرورة التنسيق الدائم مع قيادة الجيش اللبنانى فى المهمات التي تتولاها اليونيفيل والإجراءات التي تتخذها، وأهمية تعزيز العلاقات مع الأهالي والبلديات والهيئات المحلية.

وأشاد الرئيس اللبناني بالجهود التى تقوم بها القوات الدولية، قيادة وضباطا وعسكريين، والمساعدات التي تقدمها في إزالة الألغام، وغيرها من المهمات التى تتولاها بالتعاون مع الجيش اللبنانى المنتشر فى منطقة العمليات الدولية.