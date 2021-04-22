تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 22-4-2021

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.77 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.04 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.