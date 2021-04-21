اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:59 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى دولار
كتبت سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

اليوم الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة