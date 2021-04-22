اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 02:55 م
خالد صلاح
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انخفاض أسعار النفط لليوم الثانى على التوالى وخام برنت يسجل 65.01 دولار للبرميل

الخميس، 22 أبريل 2021 02:24 م
انخفاض أسعار النفط لليوم الثانى على التوالى وخام برنت يسجل 65.01 دولار للبرميل نفط
كتبت مروة الغول

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تواصل أسعار النفط اليوم الخميس 22-4-2021 انخفاضها في الأسواق العالمية حيث سجل خام برنت 65.1 دولارا للبرميل مقابل  66.15 دولار للبرميل في أسعار أمس وفقا للعقود الآجلة. 
 
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 61.05 دولارا للبرميل مقابل 62.20 دولار للبرميل ل62 دولار، بينما سجل برميل النفط أوبك 65.35 دولارا للبرميل. 
 
وأرجعت تقارير إعلامية أسباب تراجع أسعار النفط إلى تدهور الوضع الوبائي لكورونا بالهند مما أدى إلى انخفاض الطلب إضافة إلي زيادة المخزون الأمريكي. 
 
وكانت أسعار النفط، قد حققت مكاسب أسبوعية، في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة، الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار6.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.4%.
 

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