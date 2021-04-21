انخفاض أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يسجل 66.15 دولار للبرميل

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 21-4-2021 انخفاضا وفقا لأسعار التداول العالمية وبالنسبة للعقود الأجلة للخام برنت فسجلت 66.15 دولار مقابل 67.68 دولار للبرميل لانخفاض أكثر من 1 دولار عن كل برميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ62.20 دولار للبرميل مقابل 63.95 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برميل النفط اوبك ل65.10 دولار للبرميل مقابل65.20 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية أن أسعار النفط انخفضت بسبب المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا وأن يؤثر ذلك على الطلب، وتأثيره على بعض الاقتصاديات وبعد أن أظهرت البيانات الدولية زيادة طفيفية في المخزون الأمريكي.

وكانت أسعار النفط، قد حققت مكاسب أسبوعية، في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة، الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار6.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.4%.