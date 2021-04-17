اليوم السابع
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تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 17 أبريل 2021 02:00 م
تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط،66.77 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.13 دولار للبرميل وذلك عند التسوية أمس الجمعة.  
 
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا لأعلى مستوى في أربعة أسابيع الخميس بفضل بيانات إيجابية الاقتصاد الأمريكي وتوقعات بزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19 وفقا لماذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
 
وكانت مجموعة "أوبك+"  قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.
 
وتخفض مجموعة  "أوبك+ " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

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