النيابة توجه تهمة القتل العمد لأب بالشرقية بعد وفاة ابنته الرضيعة

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بمعرفة آسر خالد وكيل النائب العام، وبرئاسة محمد مطر، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، استخراج نجار مسلح من محبسه وتم توجيه تهمة القتل العمد له، بعد وفاة ابنته الرضيعة متأثرة بإصابتها بعد يومين من دخولها المستشفى.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإبراهيمية، إلى صحة الواقعة، وقيام الأب بقتل ابنته، انتقاما من والدتها، فيما أنكر المتهم، وبعرضه على قاضى المعارضات، قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "أمل أ" 20 عاما، مقيمة مركز الابراهيمية، تتهم زوجها "م ر" 23 سنة نجار مسلح، بمحاولة قتل ابنتهما، بقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا بعد ضربها برأسه، وتوفيت الطفلة بعد يومين من دخولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها، لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بخطف الطفلة منها، وضربها ودفعها أرضا، انتقاما من الزوجة، تم القبض على الزوج وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2630 جنح مركز شرطة الإبراهيمية.