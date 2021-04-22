المؤشر الرئيسى يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، وسط مشتريات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12867 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4088 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2926 نقطة، وزاد بورصة النيل بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1209 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 670.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 5.7 مليون سهم، 317 ألف سهم، 6566 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 74022 سهم، 25 ألف سهم، 300 سهم، 61125 سهم، 258.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 170 ألف سهم.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 76 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.4 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 824 ألف سهم، بيع الثانية 80 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركتا مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، نتائج أعمالهم خلال الفترة من يوليو عام 2020 إلى مارس عام 2021، وحققت الأولى صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 10.366 مليون جنيه مقارنة مع 10.017 مليون جنيه بزيادة بنحو 0.349 مليون جنيه بنسبة نمو 3.5%، وحققت الثانية 113.6 مليون جنيه مقابل 113.8 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية بيع فندق ميريديان هيليوبوليس لشركة إيمكس إنترناشيونال مقابل 605 مليون جنيه، يتم سدادها على دفعات توزع بين مليون جنيه حجز قبل التعاقد (نقدًا)، مبلغ 154 مليون جنيه (نقدًا)، مبلغ 450 مليون جنيه (شيكات آجلة) تمثل باقي القيمة المستحقة لبيع الفندق، كما تم الحصول على شيكات آجلة بمبلغ 50.6 مليون جنيه تمثل قيمة الفوائد المستحقة خلال فترة السماح.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج الاجتماعات مع المستشار المالي إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية-المستشار المالي المستقل-بخصوص دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستحواذ شركة سبيد ميديكال على نسبة 100% من أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في ضوء ضرورة التوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته البورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال تقدر بمبلغ 3.04 مليار جنيه بسعر 2.75 جنيه للسهم الواحد، وتقدر القيمة العادلة لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية بمبلغ 1.001 مليار جنيه، وتعادل قيمة شركة سبيد ميديكال المقيدة 3.04 مرة قيمة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بدلًا من 1.32 سهم في التقييم قبل المراجعة.

فيما أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، صدور حكم تحكيم بدفعها 124.8 مليون جنيه لشركة CDI بالإضافة إلى الإفراج عن خطابات الضمان دفعة مقدمة، بخصوص إنشاء مشروع الطواحين الجديدة بمقر مصنع الشركة ببني سويف وشركة جنوب الوادي للأسمنت، مضيفة أنها بصدد الطعن على قرار التحكيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.