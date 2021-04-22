اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 04:52 م
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الصحة: كل 6 ثوان يموت شخص فى مكان ما بالعالم بسبب التدخين

الخميس، 22 أبريل 2021 04:38 م
الصحة: كل 6 ثوان يموت شخص فى مكان ما بالعالم بسبب التدخين كل 6 ثوان يموت شخص في مكان ما بالعالم بسبب التدخين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن كل 6 ثوان يموت شخص تقريبا فى مكان ما فى العالم بسبب التدخين وطالبت بالإقلاع عن التدخين.
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
 
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الصحة

التدخين

الاقلاع عن التدخين

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