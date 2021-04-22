الريف المصرى تتفق توريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع 1.5 مليون فدان

كتبت أسماء نصار

وقع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان ، ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة، التى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبدأت فى تفعيلها لخدمة مزارعى مشروع الـ1.5 مليون فدان.

يأتى توقيع هذا العقد ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مؤخراً بين شركة الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.

وتتضمن العقد الاتفاق على توريد أفخر الشتلات لعدد من أصناف الزيتون، بخصائص وكميات مقسمة أصناف مائدة صنف بيكوال 25200 شتلة، وصنف منزانيللو 25200 شتلة، أصناف مزدوجة مائدة - زيتية صنف كروناكى 16800 شتلة، و صنف كوراتينا 16800 شتلة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق القيام بتوفير الدعم الفنى لمنتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.