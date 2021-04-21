4 وفيات و24 مصابا حصيلة ضحايا حادث تصادم ميكروباصين على صحراوى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ارتفع حصيلة ضحايا تصادم سيارتين ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي "أسوان - القاهرة" بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان شمال غرب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصام بين سيارتي ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي "أسوان - القاهرة" بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية، ووجود مصابين ومتوفين، ووجه الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بتحرك سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، والذي تبين إصابة 24 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، كما يوجد 4 متوفين وهم كل من السيد حامد محمود حامد، 61 سنة، وعبدالفتاح محمد منوف، 48 سنة، و فرحانة عبدالعزيز أحمد 64 سنة، وزينب عبدالقادر صالح، 65 وتم نقلهم للمشرحة.

واستقبلت مستشفي اسوان الجامعي 24 مصابا وخرج جميع المصابين بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم حجز 3 منهم فقط، وهم: " حياة السيد محمود 45 سنة، وتعاني من كسر مع خلع بالفقرات الظهرية السابعة والثامنة وخلع بمفصل الفخد الايسر وتجمع دموي بالبطن وارتشاح رئوي بالصدر وتم حجزها بعناية الافاقة، ومحمد عبدالدايم محمود 30 سنة، ويعاني من كسر في الفخد الايمن وتم حجزه بعناية الافاقة، ودينا عبدالمنعم علي 23 سنة، وتعاني من تجمع دموي بالبطن وتهتك بالطحال والحالة العامة غير مستقرة وتم حجزها بعناية الافاقة.

وتبين من تحريات رجال المباحث بمديرية أمن اسوان أن التصادم جاء بالقرب من منطقة الطاقة الشمسية ببنبان بين سيارتين ميكروباص أحدهما قادمة من الرمادي بإدفو، والأخرى خرجت من أسوان فى طريقها لإسنا التابعة لمحافظة الأقصر.