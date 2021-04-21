موانئ البحر الأحمر: تداول 7200 طن بضائع عامة و419 شاحنة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم عن تداول 7200 طن بضائع عامة و419 شاحنة بموانئ الهيئة، وأن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان لها، أن حركة الواردات وتداول 2000 طن بضائع و215 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5200 طن بضائع و204 شاحنات .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين محبة وأمل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، أمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان.