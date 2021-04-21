اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر: تداول 7200 طن بضائع عامة و419 شاحنة اليوم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:11 م
موانئ البحر الأحمر: تداول 7200 طن بضائع عامة و419 شاحنة اليوم ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم عن تداول 7200 طن بضائع عامة و419 شاحنة بموانئ الهيئة، وأن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان لها، أن حركة الواردات وتداول 2000 طن بضائع و215 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5200 طن بضائع و204 شاحنات .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين محبة وأمل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، أمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان.


موانئ البحر الاحمر

سفاجا

الحركة البحرية

البحر الاحمر

ميناء نويبع

حركة السفن

مغادرة السفن ميناء البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة