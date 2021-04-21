اليوم السابع
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مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 2477 راكبا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:38 ص
مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 2477 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 40 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 2477 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، أبوظبي، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من2477 راكبا.
 
ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات وخاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.

مصر للطيران

الرحلات الجوية

رحلات شحن جوي

مطار القاهرة الدولي

فيروس كورونا

وزارة الصحة

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