ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال (TRINITY ARROW) رافعة علم بنما

دمياط - فريق المحافظات

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال (TRINITY ARROW) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى بنجلاديش، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31191 طن تشمل: 5700 طن يوريا و15454 طن فوسفات و1800 طن داى امونيوم و3350 طن رمل و2500 طن مولاس و2387 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23737 طن تشمل: 7422 طن خردة و551 طن خشب زان و3790 طن ابلاكاش و10702 طن قمح و582 طن ألواح حديد و690 طن حديد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 875 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبقدونس وملوخية وورق عنب وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (كركدية وبصل وفول سودانى) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفى وبطيخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والصين وإنجلترا وهولندا وألمانيا وسلوفينيا ومالطا وأمريكا واليونان وسنغافورة واسبانيا والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92217 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 131014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4485 شاحنة.