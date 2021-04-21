اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

متحدث الحكومة الليبية :زيارة مدبولى لطرابلس استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:03 ص
متحدث الحكومة الليبية :زيارة مدبولى لطرابلس استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع نظيره الليبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، محمد حمودة، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إلى طرابلس، مهمة وتأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع حمودة -في تصريحات أوردتها بوابة الوسط الليبية- اليوم الأربعاء أن زيارة مدبولي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية يستفاد فيها من الإمكانات المختلفة للطرفين.
وأوضح أن الوفد الكبير رفيع المستوى يدل على حجم الشراكة والتعاون الذي تطمح إليه قيادة الدولتين، ويسهم في حلحلة التحديات التي تواجهه وترفع معاناة أبنائه في التنقل والعمل والإقامة، إلى جانب التعاون في المجالات الخدمية المختلفة.


مصطفى مدبولى

ليبيا

زيارة مدبولى لليبيا

الحكومة الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى ينقل تحيات الرئيس السيسى للشعب الليبى ولحكومة الوحدة الوطنية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:10 م

مدبولى والدبيبة يتفقان على مساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء بليبيا.. وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية الليبية.. وتسيير خطوط ملاحية بين موانئ البلدين

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 م

مصر وليبيا يوقعان 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين بينها 3 بقطاع الكهرباء.. مصطفى مدبولى يؤكد استعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا فى شتى مجالات التنمية.. وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:28 م

خلال مؤتمر صحفى مشترك.. رئيس وزراء ليبيا: نسعى لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر بمجال الكهرباء والتعاون الفنى واتفاقية موحدة للصحة.. ومصطفى مدبولى: تدشين خط ملاحى بحرى بين الموانئ المصرية والليبية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة