عودة الخيمة الرمضانية لشمال سيناء بمركز شباب العريش

شمال سيناء - محمد حسين

عادت فعاليات الخيمة الرمضانية لشمال سيناء وانطلقت من مركز شباب العريش وهى ماتعرف بمنطقة " الساحة الشعبية ".

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش لـ"اليوم السابع"، إن الخيمة تم تصميمها على طراز بدوى وفيها تقدم الأنشطة الترفيهية المنوعة كل ليلة .

وأضاف أن الفعاليات تستقطب حضورا من كل الشخصيات بشمال سيناء وتقدم فيها على اشكال تراثية منوعة والفقرات الفنية يقدمها فريق مديرية الشباب والرياضة للموسيقى والكورال بقيادة المايسترو خالد الشعراوى والماسيترو عادل السدودي والمطرب يحيى المنواتي.

من جانبه أوضح كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الخيمة الرمضانية ستستمر حتى نهاية شهر رمضان وسيتم التنوع في الأمسيات طوال الأيام القادمة منها فقرات للفن التعبيري للطلائع وفريق الفن الالقائي وكورال الطلائع بخلاف الامسبات الثقافية والتى سيتم فيها استضافة عدد من الشخصيات التي أثرت في الحياه الثقافية السيناوية وتكريم عدد من الرموز.