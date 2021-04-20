سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-4-2021 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-4-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى "cib"وبنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، تراجعت بيتكوين، العملة المشفرة لأكبر والأشهر في العالم أكثر من 7% إلى 56381 دولار الأحد الماضى، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

كما انخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53 % إلى 2165.91 دولار، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.