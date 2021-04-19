سعر الدولار اليوم الاثنين 19-4-2021 فى البنوك

وتوقع صندوق النقد الدولى، نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 4.3% بنهاية العام الجارى، فيما ستصل النسبة لـ4% العام المقبل، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.