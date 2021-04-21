"حياة كريمة" تبدأ فى تطوير مداخل وتوسعة كورنيش ملوى بالمنيا ب 56 مليون جنيه

المنيا -حسن عبد الغفار

كل شئ يتم تطويره وتجميله داخل مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تستهدف 49 قرية بالمركز والمدينة، بالإضافة إلى توابع تلك القرى، حيث يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى وتعليم وصحة وطرق ومراكز شباب وبناء مساكن.

ولم يقتصر الأمر فى التطوير والتجميل للمدينة فقط، بل وصل إلى تطوير وتوسعة كورنيش المدينة بطول 2800 متر، وبتكلفة 56 مليون جنيه.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إنه تم إسناد أعمال البدء فى تنفيذ توسعة كورنيش مدينة ملوى بطول 2800 متر بداية من مدخل ملوى الجنوبى حتى المدخل الشمالى للمدينة وتجميل مداخل المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2021/2022 بتكلفة 56 مليون جنيه خلال العام الحالى والقادم.

وأكد رئيس المدينة على سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الواردة من الوحدة الفنية الهندسية بمحافظة المنيا، وقال إنه سيبدأ العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأن الأعمال تأتي فى ضوء حرص الدولة على إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أوشكت المرحلة الأخيرة ،بكورنيش النيل بمدينة المنيا على الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ،ليتحول إلى تحفة فنية.