اليوم السابع
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حبس مدمن عذب طفله بالكهرباء حتى الموت فى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:04 ص
حبس مدمن عذب طفله بالكهرباء حتى الموت فى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس أب مدمن مخدرات وله معلومات جنائية وسبق اتهامات في عدد من القضايا من بينها "مخدرات، وضرب، وسلاح أبيض"، مقيم دائرة قسم مركز الإسماعيلية ، ودائم التعدى على ابنه بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس المباحث، والنقيب سيد نصرالله معاون مباحث المركز، قد تمكنوا من إلقاء القبض علي أب اعتدى علي نجله بالضرب حتى وفاته، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بإدعاء تهذيب سلوكه.

وتمكن النقيب سيد نصرالله، معاون المباحث من تحديد مكان المتهم بعد تركه لابنه داخل المستشفى ومحاولته الهرب فيما نجحت إحدى المأموريات فى ضبطه.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلي مستشفي جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه إلي مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، وتم عرضها على الطب الشرعي، وأصدر تقريره عن سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان المجني عليه أنه مصاب بعدة إصابات ويظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب، وكشفت مصادر عن أن والد المجني عليه "له معلومات جنائية" وشهرته "سوكة" مقيم بمنطقة أبو عطوة لدائرة المركز، وبحسب مصادر فإن المجني عليه اعترف باعتدائه بالضرب علي نجله بغرض تربيته إلا أنه توفي في يديه.

ونفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسئولية مصرع طفل على يد والده، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل "المتوفى" سبق اتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات، ضرب، وسلاح أبيض"، وهو مقيم بدائرة القسم" دائم التعدى على ابنه بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته.

 تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

 


اب يقتل طفله

مقتل طفل علي يد والده

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