تقرير : انخفاض عدد سكان إسبانيا 106 ألاف شخص خلال عام بسبب كورونا

فاطمة شوقى

بعد أربع سنوات من النمو السكاني في إسبانيا ، إلا أن المعهد الوطني للإحصاء أكد أن عدد السكان انخفض بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2020 وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال المعهد الوطنى للاحصاء فى إسبانيا إن عدد السكان فى 1 يناير 2021 كان وصل إلى 47344649 نسمة. قبل وصول الوباء ، وحسب الجنسية، تعكس هذه البيانات المؤقتة انخفاضًا قدره 79815 إسبانيًا (انخفاض بنسبة 0.2٪)، انخفض صافى عدد الأجانب بنسبة 26331 (0.5٪)، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

بين السكان الأجانب، انخفض أولئك الذين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37870 (2.3 ٪) ، لكن السكان من خارج الاتحاد الأوروبي زادوا بمقدار 11539 شخصًا (0.3 ٪ مقارنة بالسجل السابق)، وفقا لتقرير المعهد الوطنى لاحصاء.

وتعتببر المدن المستقلة الأكثر خسارة للسكان، فمن الناحية النسبية ، يعكس السجل أن مدينتي سبتة ومليلية وإمارة أستورياس وكاستيلا وليون هي مناطق الحكم الذاتي حيث انخفض عدد السكان أكثر من غيرها.

وأشار التقرير إلى أن مليلية ، التي يبلغ عدد سكانها 86 ألف مقيم ، فقدت 1٪ من سكانها ، وسبتة ، التي يبلغ عدد سكانها 84 ألف نسمة ، خفضتها بنسبة 0.8٪.

من جانبها ، سجلت أستورياس 1.012.000 ساكن في هذا السجل ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.7٪ مقارنةً بـ 1 يناير 2020، وشهدت كاستيلا وليون 2381000 ناخب مسجل ، انخفاض السجل الإقليمي بنسبة 0.6 ٪.