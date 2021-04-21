اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:12 م
خالد صلاح
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اليونان تستأنف الدراسة فى مايو المقبل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:40 م
اليونان تستأنف الدراسة فى مايو المقبل عودة الدراسة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة اليونانية أن جميع الطلاب سيعودون إلى المدارس في 10 مايو المقبل.
 
وأوضح تقرير يتعلق بخطط الحكومة أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء اختبارات نهاية العام الدراسي للأطفال في التعليم الثانوي.
 
وأضافت الصحيفة أنه سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بإعادة فتح المدارس بعد عيد الفصح، وستعتمد هذه القرارات على موافقة لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة.
 
وبموجب خطة الحكومة، سيتم تمديد العام الدراسي حتى 11 يونيو المقبل لجميع الصفوف في المرحلة الثانوية، ومن المقرر تمديد الدراسة بالنسبة للمرحلة الابتدائية حتى 25 يونيو المقبل.
 
وستبدأ امتحانات القبول بالجامعة في 14 أو 15 يونيو المقبل، بحسب الصحيفة.

اليونان

المدارس

الحكومة اليونانية

كورونا

عيد الفصح

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