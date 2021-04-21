اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن شقيقين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:03 م
النيابة تأمر بدفن شقيقين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بمنشأة القناطر حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بطريق المناشى بمنشأة القناطر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين فى الواقعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المناشي، في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص محملة بالركاب، مما أسفر عن مصرع شابين شقيقين، وإصابة عدد آخر من مستقلى الميكروباص.

تم نقل الضحايا للمستشفى، والاستماع لأقوال قائد السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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