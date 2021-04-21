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"المنفى" يبحث مع رئيس مجلس السيادة السودانى التنسيق بشأن الوضع في تشاد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:44 م
"المنفى" يبحث مع رئيس مجلس السيادة السودانى التنسيق بشأن الوضع في تشاد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب : أحمد جمعة

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أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسي الليبى، إن الطرفان تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيزها.

كما هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاتصال الدكتور محمد المنفى بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكداً دعم السودان للمجلس الرئاسي وحكومته.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشددين على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظاً على السلم والأمن في المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية.


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