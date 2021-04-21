السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية.
وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهما للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ولجنة السكان والتنميةالأربعاء، 21 أبريل 2021 01:10 م
السعودية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ارتفاع بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وتراجع بورصتي قطر ودبيالثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 م
رئيس الصين: بكين والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيانالثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:53 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 20-4-2021الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:48 م
السعوديات يشاركن بالتنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم المكى.. صورالثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:24 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة