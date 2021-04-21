السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

أ ش أ

حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية.

وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهما للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.