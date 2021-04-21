اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:41 م
خالد صلاح
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السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:10 م
السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية.
وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏
وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهما للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.


السعودية

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لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات

لجنة السكان والتنمية

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