اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: يجب خلق مُناخ لتنفيذ "السوق الاقتصادى المشرقى المشترك"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:34 م
الرئيس اللبنانى: يجب خلق مُناخ لتنفيذ "السوق الاقتصادى المشرقى المشترك" الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى العمل من أجل وضع فكرة إنشاء "السوق الاقتصادي المشرقي المشترك" موضع التنفيذ، وخلق مُناخ مؤات لتبلوره وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة.
وكان الرئيس اللبناني قد طرح مؤخرا مبادرة قال إنها تهدف إلى التعاون الإقليمي، عبر قيام سوق اقتصادي عربي مشترك يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.
وأشار عون - خلال استقباله ظهر اليوم وفدا داعما لمبادرته - إلى أن السوق العربي المشرقي المشترك يقتضي إلى جانب الإرادة المشتركة، التنسيق مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا، وتبادل خبرات وصولا إلى إقرار قوانين وغير ذلك من الأمور.
ولفت إلى أن من شأن هذا السوق حال تنفيذه، خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة تحقق النمو والازدهار الاقتصادي "بما يبقي أبنائنا في أرضنا".

لبنان

ميشال عون

السوق الاقتصادى المشرقى المشترك

الرئاسة اللبنانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة