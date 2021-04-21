الرئيس اللبنانى: يجب خلق مُناخ لتنفيذ "السوق الاقتصادى المشرقى المشترك"

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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى العمل من أجل وضع فكرة إنشاء "السوق الاقتصادي المشرقي المشترك" موضع التنفيذ، وخلق مُناخ مؤات لتبلوره وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني قد طرح مؤخرا مبادرة قال إنها تهدف إلى التعاون الإقليمي، عبر قيام سوق اقتصادي عربي مشترك يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.

وأشار عون - خلال استقباله ظهر اليوم وفدا داعما لمبادرته - إلى أن السوق العربي المشرقي المشترك يقتضي إلى جانب الإرادة المشتركة، التنسيق مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا، وتبادل خبرات وصولا إلى إقرار قوانين وغير ذلك من الأمور.

ولفت إلى أن من شأن هذا السوق حال تنفيذه، خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة تحقق النمو والازدهار الاقتصادي "بما يبقي أبنائنا في أرضنا".