اليوم السابع
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الرئيس السورى يصدر مرسوماً بتعيين حاكم جديد للبنك المركزى السورى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:00 ص
الرئيس السورى يصدر مرسوماً بتعيين حاكم جديد للبنك المركزى السورى الرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ

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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، المرسوم رقم 126 للعام 2021 القاضى بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً للبنك المركزى السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

يذكرأن ، أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وذكر رئيس مجلس الشعب السورى فى الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 أبريل 2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن علي نهار، مواليد دمشق 17-10-1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة "265" بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وقد سجل الطلب لدى المجلس في السجل الخاص برقم 3 تاريخ 19-4-2021 بعد انتهاء جلسة الأمس.

وأضاف: كما ورد إلى المجلس طلب فاتن علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021.

وكان صباغ أعلن أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

 


بشار الأسد

سوريا

الانتخابات السورية

المركزى السورى

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