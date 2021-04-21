الجارديان: مقاطعة أوهايو تسجل أعلى معدل عنف للشرطة ضد السود فى أمريكا

كتبت رباب فتحى

سجلت مقاطعة أوهايو الأمريكية ، حيث قتلت فتاة مراهقة سوداء بالرصاص يوم الثلاثاء ، أعلى معدلات حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة ، وفقًا لدراسة حديثة تسلط الضوء على المعاملة المتباينة التي يواجهها الأمريكيون السود على أيدي سلطات إنفاذ القانون.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ماكيا براينت ، 16 عامًا ، قتلت برصاص ضابط شرطة في كولومبوس ، مقاطعة فرانكلين ، قبل حوالي 20 دقيقة من إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد.

وأثار إطلاق النار يوم الثلاثاء احتجاجات في موقع إطلاق النار في مقاطعة فرانكلين ، والتي يقول الباحثون إنها أكثر مقاطعة دموية في الولاية من حيث إطلاق النار على أيدي الشرطة.

أصدر تحالف أوهايو للابتكار في مجال صحة السكان دراسة في فبراير من هذا العام وجدت أن 38 شخصًا قتلوا بالرصاص على أيدي الشرطة في مقاطعة فرانكلين ، التي تضم حوالي 1.3 مليون شخص ، بين 1 يناير 2015 و 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه قُتل ما معدله 4.81 لكل مليون شخص في المقاطعة ، وفقًا لما ذكره التحالف - وهو أعلى معدل لإطلاق النار على أيدي الشرطة بين أكثر 100 مقاطعة في أمريكا من حيث عدد السكان.

وقُتلت ماكيا في الساعة 4.45 مساءً ، وفقًا للشرطة ، خارج منزل في جنوب شرق كولومبوس. وقالت هيئة خدمات الأطفال في مقاطعة فرانكلين ، إنها كانت تبلغ من العمر 16 عامًا وكانت في دار رعاية.

قالت هازل براينت ، التي عرّفت نفسها على أنها عمة ماكيا لصحيفة كولومبوس ديسباتش ، إن ماكيا كانت تعيش في منزل رعاية في الشارع حيث أصيبت بالرصاص. وأوضحت أنها دخلت في مشادة مع شخص آخر في المنزل.

عرضت الشرطة مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ بكاميرا الجسم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ظهر فيه فتاة تمسك بسكين بينما كانت تتصارع مع شخص آخر. ثم أطلق شرطي النار وظهرت الفتاة وهى تسقط على الأرض.