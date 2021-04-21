افتتاح محطة تحلية مياه جديدة بوسط سيناء الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح محطة تحلية مياه بمنطقة القسيمة بوسط سيناء الأثنين المقبل بمناسبة العيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، وقال المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء إن الطاقة الانتاجية للمحطة 500 م3 يوميا وتعتمد على 2 بئر أعماق 1200 م طاقة 50م3/ساعة لكل بئر، ايضا تم تجهيز المحطة بمولد ديزل طاقة ٠.5ميجا فى حالة انقطاع الكهرباء .

وأضاف أن افتتاح المحطة يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للدولة بصفة عامة وسيناء بصفةٍ خاصة بضرورة دعم التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

وأوضح أنه قام بزيارة تفقدية لمحطة تحلية القسيمة للوقوف على الحالة الفنية للمشروع تمهيدا للافتتاح .

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح اخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 ابريل بإفتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، وافتتاح مشروعات جديدة بجامعة العريش، والسبت 24 ابريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية ، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء ، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش .

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 ابريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية ، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية .

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 إبريل بافتتاح محطة تحلية ابار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.



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